وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز خدمة العملاء لأندية سيتى كلوب قبل ساعات من الافتتاحات الرسمية

تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، الأربعاء، مركز خدمة عملاء سيتي كلوب وكان في استقباله سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية ومحمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد رفقي رئيس مجلس إدارة شركة راية، وأحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهدي أيوب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاستثمار.

وأثني أشرف صبحي، بمركز خدمة العملاء للرد على جميع الاستفسارات، والتسهيل على جميع العملاء بالاضافة إلى توافر جميع المعلومات عن الفروع ومواعيد الافتتاح المختلفة بكل أندية سيتي كلوب، مضيفاً أنه خدمة العملاء سيقدم خدمة جليلة، لرفع الوعي لدي المواطنين بالخدمات التي يقدمها سيتي كلوب.

وتجول الوزير في مركز خدمة العملاء للوقوف على مدي جاهزيته واستعداداته لاستقبال مكالمات، كما استمع للشباب، واستفسر منهم عن الدورات التدريبية التي تلقوها ليكونوا جاهزين، لاستقبال مكالمات واستفسارات العملاء المختلفة.

ومن جانبه، أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن خطوة تدشين مركز خدمة العملاء "كول سينتر" تأتى فى إطار توجه شركة استادات الوطنية للرقمنة والاستفادة من التكنولوجيا فى التسهيل على أعضاء أندية سيتى كلوب، وكل مواطن يحاول الاستفسار عن كيفية الاشتراك فى عضوية الأندية، وتجديد العضوية إلى أخر الاستفسارات الإدارية، ويضم المركز 300 شاب يعملون، بعد تلقيهم دورات تدريبية على أعلى مستوى.