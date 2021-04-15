بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، أهمية تعزيز العلاقات السورية الباكستانية ومتابعة صيغ التعاون القائمة بين البلدين والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين على الصعد كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال لقاء عرنوس اليوم مع سفير باكستان في دمشق سعيد محمد خان حيث جدد المهندس عرنوس رغبة سوريا واستعدادها لدفع العلاقات الثنائية قدماً إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية الدور الرئيسي لقطاع الأعمال في ذلك، لافتاً إلى العلاقات والمصالح المشتركة التي تربط شعبي البلدين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لباكستان حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه لسورية في المحافل الدولية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في تصديه للإرهاب والحصار الاقتصادي اللاشرعي ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

من جهته، أكد السفير الباكستاني بدمشق استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سوريا وتقديم الدعم للشعب السوري في مختلف المجالات ولا سيما الإنسانية والإغاثية في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر، لافتا إلى تطلع باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصاد والثقافة والإعلام والنقل والصحة والعمل لتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين.