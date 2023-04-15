 خيري: تعاهدنا على الفوز بالكأس من أجل الجماهير - بوابة الشروق
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خيري: تعاهدنا على الفوز بالكأس من أجل الجماهير

علي البحيري
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 3:19 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 3:19 ص

أعرب أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على سبورتنج والتتويج بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة بعد مجهود رائع.

وقال أحمد خيري عقب الفوز: «تعاهدنا على الفوز بلقب الكأس من أجل إسعاد الجماهير، وتحقيق ثنائية الدوري والكأس تتويج لمجهود الفريق».

وتابع: «سنحتفل بلقب الكأس ثم ننتقل بالتركيز للاستعداد من أجل المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس».

وقدم خيري التهنئة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنها كانت سببًا رئيسيًّا في التتويج بالبطولات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.


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