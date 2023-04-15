الأحزاب المدنية السودانية تدعو القوى الإقليمية إلى تدخل عاجل لوقف المواجهات الدموية

دعت الأحزاب المدنية في السودان، اليوم السبت، القوى الإقليمية والدولية إلى تدخل عاجل لوقف "المواجهات الدموية".

وكان الجيش السوداني قد قال في بيان، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.

وأضاف الجيش السوداني: "سنمارس واجبنا الوطني والدستوري في حماية بلادنا"، مؤكدا أنه سيستمر في التصدي لما وصفه "بالعدوان الغاشم"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت قوات الدعم السريع السودانية، قد أكدت، سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية.

وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

وبدأت قوات الدعم السريع شبه العسكرية، إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.