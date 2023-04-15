أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، بعد تعرض طائرتها في مطار الخرطوم الدولي إلى اعتداءات.

وأصدرت الخطوط السعودية بيانا قالت فيه، إن طائرتها من طراز إيرباص A330 في الرحلة رقم SV458، تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، اليوم السبت.

وذكر البيان: «على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، فيما تسعى فرق العمل مع كافة السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة».

وبحسب البيان، فإن الخطوط السعودية ستوفر المزيد من المستجدات حول الحادثة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان حول الحادث الذي تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم. pic.twitter.com/kgGj282Ko6 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

يُشار إلى أنه تم تداول صورة من مطار الخرطوم، تظهر تضرر إحدى الطائرات في مطار الخرطوم، فيما لا يعرف ما إذا كانت هي نفسها الطائرة السعودية التي تعرضت لاعتداء من عدمه.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات، بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانا صحفيا حول الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» (حكومية)، نص البيان الذي قال: «إلى جماهير شعبنا الآبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية، ويخوض أبناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله».

وأضافت القيادة العسكرية: «تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة».

وتابع البيان: «الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار عاجل الشفاء للجرحى.. عاشت بلادنا حرة وأبية عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للبلاد الله اكبر والعزة للوطن».

في المقابل، تحدّثت قيادة قوات الدعم السريع، عن سيطرتها على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.