رويترز: اشتباك قوات الدعم السريع السودانية مع الجيش في الخرطوم ومدن أخرى

تبادلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، إطلاق النار مع قوات الجيش في الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد، اليوم السبت، في صراع واضح على السلطة.



ونفى الجيش تأكيدات قوات الدعم السريع أنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال.



وجاءت تصريحات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة بعد مقابلة بالهاتف بثتها القناة على الهواء مباشرة مع قائد قوات الدعم السريع الذي قال، إن قواته سيطرت على تلك المواقع الاستراتيجية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



والوضع على الأرض غير واضح.



وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش بدأ بمهاجمتها أولا، بينما قال الجيش إنه يقاتل القوات شبه العسكرية في مواقع قالت إنها سيطرت عليها.



ومن شأن حدوث مواجهة كبيرة بين الجانبين أن تؤدي إلى انزلاق السودان إلى صراع واسع النطاق في وقت يعاني فيه بالفعل من انهيار الاقتصاد واشتعال العنف القبلي، ويمكن أيضا أن تعرقل الجهود المبذولة للمضي نحو إجراء انتخابات.



وتأتي الاشتباكات في أعقاب توترات متصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج تلك القوات شبه العسكرية في الجيش، وأدى الخلاف إلى تأجيل توقيع اتفاق تدعمه أطراف دولية مع القوى السياسية بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.



ودعت القوى المدنية، التي وقعت على مسودة لذلك الاتفاق في ديسمبر، الطرفين يوم‭ ‬السبت إلى "وقف العدائيات فورا وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل".



وقالت في بيان "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ بلادنا.. فهذه حرب لن ينتصر فيها أحد، وسنخسر فيها بلادنا إلى الأبد".



وقال أطباء إن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا في الوقت الذي امتد فيه القتال للأحياء السكنية في العاصمة والمدن المجاورة.



وقال الجيش إن القوات الجوية تنفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية طائرة عسكرية تحلق فوق الخرطوم، لكن لم يتسن لرويترز التأكد من صحة هذه اللقطات.



وسُمع دوي إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم وقال شهود إنهم سمعوا دوي إطلاق نار أيضا في مدن مجاورة.



ورأى صحفي من رويترز مدافع وعربات مدرعة منتشرة في الشوارع وسمع دوي أسلحة ثقيلة قرب مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.



وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان في عدة مناطق بالخرطوم.



وقال مذيع ظهر على الشاشة لفترة وجيزة إن اشتباكات وقعت أيضا عند مقر التلفزيون الرسمي.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر إن الجيش سيرد على أي تصرفات "غير مسؤولة".



وأضاف أن قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي.



أفاد شهود بوقوع إطلاق نار في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد خارج العاصمة. وأبلغ شهود رويترز بوقوع تبادل كثيف لإطلاق النار في مروي.



وقال الشهود إن اشتباكات اندلعت أيضا بين قوات الدعم السريع والجيش في مدينتي الفاشر ونيالا بدارفور.



ودعت الولايات المتحدة وروسيا ومصر والسعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إنهاء الأعمال القتالية.



وأغلقت تشاد حدودها مع السودان.



وقالت الخطوط السعودية إن طائرة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار بمطار الخرطوم أثناء الاشتباكات.



وأعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى السودان حتى إشعار آخر. وكذلك علقت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى الخرطوم لمدة 72 ساعة.



وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع.