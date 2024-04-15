الغرف التجارية: المواطن يشعر بانخفاض الأسعار في كل السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن «المواطن يشعر بانخفاض الأسعار في كل السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة»، لافتًا إلى أن سعر الزيت انخفض بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الاتحاد عمل على مدار الفترة الماضية على 3 محاور رئيسية، أولها ضمان الوفرة.

وأعلن أن الدولة أفرجت عن خامات ومستلزمات إنتاج وسلع تامة الصنع بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن الأمر له دور في استقرار الوضع وتحقيق المنافسة.

ولفت إلى أن «متوسط التخفيضات في الأسعار قبل العيد بلغت 18%»، قائلًا إن «الانخفاضات في الأسعار تجاوزت 25% بعد العيد».

وأكد أن هناك سلعًا كثيرة سيشعر المواطن بانخفاضها بصورة مباشرة، موضحًا أن سعر طن الدقيق انخفض إلى 16 ألفًا و500 جنيه، بما سينعكس بالتبعية على سعر الخبز السياحي.

وأكمل: «انخفاض الفول والزيت والخبز السياحي يعني أن سعر ساندويتش الفول والطعمية يبدأ في الانخفاض، ومن جانبنا شغالين على المنظومة وكل ما يمس المواطن البسيط».