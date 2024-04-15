أثنى الفنان كريم عبد العزيز على أداء الفنانة ميرنا نور الدين في مسلسل «الحشاشين» بعدما شاركته بطولة العمل بشخصية زوجة حسن الصباح، قائلا:« ممثلة شاطرة جدا.. وقدمت الدور ببراعة شديدة».

وأشاد وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء الأحد، بقدرات ميرنا التمثيلية، واصفا دورها في المسلسل بـ «الصعب» كونه يتطلب تجسيد مشاعر متباينة من «الإيمان الشديد والحب» إلى «العداوة الشديدة».

وأوضح أنه على الرغم من عدم مشاركتهما في مشاهد مشتركة في مسلسل «الاختيار 3»، إلا أنها سبق لها التعاون مع الفنان أحمد عز في الجزء الثالث من المسلسل.

وتطرق إلى بعض المشاهد التي جمعته بميرنا نور الدين في «الحشاشين»، مشيرا إلى أن تلك المشاهد «كانت تظهر بعضا من إنسانية حسن الصباح، خاصة وأنها كانت الشخصية الوحيدة التي أحبها في حياته».

كما أشاد ببعض المشاهد «الصغيرة» التي ظهرت فيها ميرنا نور الدين، واصفا إياها بـ «الصعبة للغاية» مثل مشهد محاولة دنيا زاد تسميم حسن الصباح.

وعلى صعيد آخر، عبر عن إعجابه الشديد بالموهبة الصاعدة للفنان أحمد عبد الوهاب، الذي شاركه بطولة «الحشاشين» في دور «يحيى» إلى جانب الفنانة الشابة نورهان الشامي والفنان محمد يوسف، مؤكد أن: «مصر ولادة في الفن».

ووصف الفنان أحمد عبد الوهاب بـ «النجم الجديد» و«الموهبة»، مشيدا بقدرته على تجسيد الشخصية منذ الظهور الأول له، مضيفا أنه سرعان ما لاحظ «احترافيته واحترامه وموهبة نجم جديد تقدم للصناعة».