وزير مالية اليابان: سوف نتخذ الخطوات الضرورية في ظل انخفاض العملة المحلية

قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، اليوم الاثنين، إن اليابان تراقب عن كثب تحركات سعر الصرف، مضيفا أنه سوف يتم اتخاذ "الخطوات الضرورية" وذلك في ظل انخفاض الين لأدنى مستوى منذ 34 عاما أمام الدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الين، الذي يتراجع منذ فترة، سجل نحو 153.70 في طوكيو، وهو المستوى الذي لم يسجله منذ 1990، على الرغم من استمرار الحذر بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية في السوق لوقف انخفاض العملة.

ويرجع الاختلاف الكبير في معدل الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لانخفاض الين، كما أن اندلاع التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل أضاف مزيدا من الغموض في الأسواق المالية.

وقال سوزوكي للصحفيين في وزارة المالية "نحن نراقب عن كثب التطورات وسنتخذ جميع الخطوات الضرورية"