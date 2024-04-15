احتجاجات في عاصمة جورجيا ضد قانون خاص بتمويل المنظمات غير الحكومية

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خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي اليوم الاثنين للاحتجاج على مشروع قانون يستهدف تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

وتجمع المئات أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية حيث تتم مناقشة مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه تمت صياغته ليكون على غرار قانون روسي مماثل.

ووجه أحد أعضاء البرلمان من المعارضة لكمة لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحلم الجورجي الحاكم ماموكا مدينارادزه، احتجاجا على التشريع المقترح.

ونفى حزب الحلم الجورجي مرارا وتكرارا أن يكون القانون قائما على نهج قانون مماثل في روسيا.

ويستهدف قانون روسي مثير للجدل الأشخاص إذا قبلوا تمويلا لأعمالهم من الخارج، ويطلق عليهم لقب "عملاء أجانب". ويستخدم القانون في الأساس لتعقيد الأمور أمام معارضي الحكومة.



