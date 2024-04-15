قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل «العتاولة» كان مليئًا بالمفاجآت الضمنية المقبولة من قبل الجمهور، على غرار عدم توقع أحد ألا يكون الفنان أحمد السقا شقيقا للفنان طارق لطفي في المسلسل.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «أخر النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الأحد، إلى إعجاب الجمهور بقصة المسلسل وشخصياته وتقبل هذه المفاجآت، قائلا:«الناس بتفوت المفاجأة؛ لأنها معجبة بها، ما نراه نحن كنقاد يخاصم المنطق الدرامي، قد يراه الجمهور يصالح المنطق الدرامي ويحب هذه المبالغات».

ولفت إلى اعتماد المسلسل بشكل كبير على المونولج الدرامي، موضحا أنه أبرز ما يميز أسلوب المخرج محمد سامي.

وأثنى «الشناوي» على أداء الفنان طارق لطفي في المسلسل، مؤكدا أنه قدم دوره بـ«عمق شديد»، مضيفا أن الفنان باسم سمرة قدم دوره «وسمع» لدى الجمهور، فيما أدى الفنان أحمد السقا دوره «بشوية كسل ونمطية».

من جانبه رأى الإعلامي تامر أمين، أن الدور والسيناريو ظلم الفنان أحمد السقا، قائلا إن السيناريو خصص أفضل «الأفيهات» لباسم سمرة، بينما أعطى طارق لطفي دورًا عميقًا، فيما حصر أحمد السقا في شخصية بسيطة غير مؤثرة مع الجمهور، مؤكد أن: »شخصية السقا على الورق خنقته».

من جانبه اختلف الناقد طارق الشناوي مع الإعلامي تامر أمين، معتبرا أن الفنانين طارق لطفي وباسم سمرة اجتهدا أكثر من الفنان أحمد السقا، متابعا: «لو حطيت السقا في شخصية عيسى الوزان(باسم سمرة)؛ مش هيعرف يعملها، باسم جواه ممثل».