شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

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استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران أحدهما بجروح حرجة، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، باستشهاد شاب جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون» قد تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهمت بناية لعائلة جود الله، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال البناية السكنية وداهمت إحدى الشقق في داخلها واعتقلت شابا لم تعرف هويته، بعد ان اعتدت عليه بالضرب.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.