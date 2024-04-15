الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بمزيد من الدعم في مواجهة روسيا

جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته للغرب لتقديم دعم نشط للحملة التي تقوم بها كييف للتصدي للغزو الروسي الشامل، مشيرا إلى المساعدة الغربية لإسرائيل ضد هجمات إيران.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين بعد لقاء مع القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية أنه من الواضح أنه لا يمكن حماية كل منشآت أوكرانيا من الهجمات الروسية، "إلا أن شدة الهجمات الروسية تتطلب وحدة أكبر".

وقال زيلينسكي إنه من خلال الدفاع عن إسرائيل، أظهر العالم الحر أن الوحدة ليست فقط ممكنة، لكنها فعالة بنسبة 100 %. "لقد منع العمل الحاسم من الحلفاء نجاح الإرهاب وخسارة البنية التحتية وأرغم المعتدي على التهدئة"، في إشارة إلى هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل أمس الأحد.

وأضاف أن هذا يمكن القيام به لحماية أوكرانيا- التي لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل إسرائيل- من الإرهاب و"هذا لا يتطلب تفعيل المادة الخامسة، ولكن الإرادة السياسة فقط".