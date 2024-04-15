وكيل تموين بورسعيد: توريد 40 طن قمح لمطاحن وشون المحافظة

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد عوض وكيل وزارة التموين، اليوم الإثنين، في استقبال الأقماح المحلية، حيث تم توريد 40 طن قمح في اليوم الأول لموسم الحصاد 2023\2024.

وشهد المطحن والشونة استقبال العشرات من السيارات والمزارعين، لموسم توريد القمح، وذلك وسط حرص من المسئولين بمديرية تموين بورسعيد علي تسهيل الإجراءات.

واستقبل محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد، والمهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، والمهندس مصطفي عمر مفتش أغذية بسلامة الغذاء، السيارات والمزارعين لتوريد الأقماح إلى المطحن والشون.

فيما فحص المسئولون القمح المورد، وقاموا بقياس درجة النقاوة والرطوبة، واستلموا القمح بالهنجر الخاص بالشونة، وذلك بعد تجهيز مكان التخزين بشكل جيد وتطهيره.

وأوضح "عوض"، أنه تم استلام 40 طن قمح من القمح في أول ساعة من التوريد، ويعد ذلك بداية مبشرة للموسم، مشيرا إلى أنه في العام الماضي كان المستهدف 14 ألف طن، وتم توريد 16 ألف بنسبة تجاوزت الـ 100٪.

وأشار إلى أن المستهدف في هذا العام 16 ألف طن، مشيرًا إلى أنه يتوقع موسمًا ناجحًا وإقبالا كبيرا، مؤكدًا أن المزارعين يحصلون على المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من اتمام عملية التوريد، وذلك بسعر 2000 جنيه للإردب.



