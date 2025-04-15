 مصادر فلسطينية: 400 مستعمر يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر فلسطينية: 400 مستعمر يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي

القدس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:41 ص

أفادت مصادر فلسطينية بـ "اقتحام نحو 400 مستعمر، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن "المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ثالث أيام "عيد الفصح اليهودي".

ووفق المصادر، "شوهد أحد المستعمرين وهو يرتدي زيا خاصا بالصلاة في باحات الأقصى، فيما قام آخرون بالرقص والغناء قرب باب الأسباط، الذي شهد احتشاد المئات في انتظار تسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى".

وأشارت المصادر إلى أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين إلى المسجد ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

ولفتت إلى أن "شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة في الشوارع والطرقات، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم".

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