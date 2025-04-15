محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف الجارية بشوارع وميادين العاصمة

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي، والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأوضح صابر، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الطرق والنقل بالقاهرة نفذت أعمال الخطة الاستثمارية لها بتطوير ورفع كفاءة شارع نهضة مصر بطول ١٠٠٠ متر وعرض ٣٧ مترا بحي السلام ثان، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة، وتركيب الأرصفة الجديدة، كما أزالت طبقة الأسفلت المتهالكة وجاري عمل طبقة الأسفلت السطحية الجديدة.

وقال إن شارع نهضة مصر يعد امتداد لشارع الأربعين الذي قامت المديرية بإنشاءه حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي؛ ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الاسماعيلية الصحراوي.

ونوه بأن مديرية الطرق نفذت أعمال خطتها الاستثمارية بتطوير شارع ٧٧ بحي البساتين بطول ٦٠٠ متر، يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد ذكي، حيث قامت بكشط طبقة الأسفلت المتهالكة ورصفه بطبقة أسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع.