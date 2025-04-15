بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل مصر بعد التتويج الأفريقي

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وصلت فجر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى مطار القاهرة قادمة من نيجيريا، عقب التتويج ببطولة أفريقيا للأندية، للمرة الثالثة على التوالي.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

وتولت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويدرس مجلس الإدارة إقامة حفل تكريم للفريق بعد نجاحه في الحفاظ على اللقب الأفريقي للعام الثالث توالياً.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".