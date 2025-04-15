كارثة صحية في قصر نجم هوليوود: تفاصيل مأساوية وراء وفاة جين هاكمان وزوجته

ديلي ميل: جين هاكمان وزوجته توفيا بسبب فيروس "هانتا" الذي كان منزلهما أرضا خصبه له

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير صادم، أن الممثل العالمي الراحل جين هاكمان (95 عاما) وزوجته بيتسي أراكاوا (65 عاما) توفيا نتيجة كارثة صحية داخل منزلهما في ولاية نيو مكسيكو، والذي تبين لاحقا أنه كان مرتع للفئران وبيئة مثالية لانتشار فيروس "هانتا" القاتل.

وبحسب التحقيقات الرسمية، عثر على جثتي الزوجين يوم 26 فبراير الماضي، بعدما لاحظ رجال الأمن أجساد هامدة من خلال نافذة المنزل وأبلغوا السلطات.

وفي البداية، اشتبهت الشرطة في تسمم بغاز أول أكسيد الكربون، لكن تلاشى هذا الاحتمال بعد العثور على الكلب الخاص بالأسرة ميتا في منطقة أخرى من العقار.

كشفت التحقيقات أن بيتسي أراكاوا توفيت قبل نحو أسبوعين من العثور على الجثتين، وتحديدا في 12 فبراير، نتيجة متلازمة الالتهاب الرئوي الناتجة عن فيروس هانتا، وهو مرض نادر وخطير ينقل عبر فضلات وبول الفئران. أما هاكمان، فقد فارق الحياة في 18 فبراير متأثرا بمضاعفات خطيرة في القلب، وتدهورت حالته الصحية بسبب مرض الزهايمر والفشل الكلوي.

وأفاد تقرير وزارة الصحة في نيو مكسيكو أن ممتلكات هاكمان الخارجية – وتشمل 3 مرائب، وحدتين منفصلتين، و3 مخازن – كانت ممتلئة بفضلات الفئران والأعشاش. كما عثر على فئران حية وميتة داخل السيارات والمباني؛ ما جعل العقار بأكمله مصنفا كمصدر خطير لانتشار الفيروس. ومع ذلك، تم تقييم المنزل الرئيسي بأنه "منخفض الخطورة" من حيث تواجد القوارض.

ووفقا للتقرير، كان هناك أفخاخ للقوارض داخل بعض المباني، مما يشير إلى أن المشكلة كانت مستمرة وكانوا على دراية بها مسبقا. وأجري التقييم بهدف التأكد من عدم تعرض فرق الطوارئ والسلطات للعدوى أثناء دخول العقار.

جدير بالذكر أن فيروس هانتا نادر جدا في الولايات المتحدة، حيث لا يتم تسجيل أكثر من 50 إصابة سنويا، لكن خطورته تكمن في سرعة تطوره إلى التهاب رئوي حاد قد يؤدي للوفاة. وبعد وفاة بيتسي، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس في بلدة ماموث لايكس بولاية كاليفورنيا.

كان هاكمان قد اعتزل التمثيل منذ عام 2004، واختفى عن الأضواء تماما في السنوات الأخيرة. ووفقا لوصيته التي كشف عنها مؤخرا، كانت زوجته أراكاوا هي الوريثة الوحيدة، لكن وصيتها الخاصة تنص على أن أي وفاة متقاربة بين الزوجين خلال 90 يوما تلزم بتحويل التركة بالكامل لصالح الأعمال الخيرية.

وقضت محكمة في نيو مكسيكو بالسماح بنشر مقاطع من كاميرات الشرطة ووثائق التحقيق، دون إظهار صور الجثث، حفاظا على خصوصية العائلة، وأشار محامي الأسرة إلى أن الزوجين سعيا لحماية حياتهما الخاصة طيلة حياتهما، ويجب احترام ذلك بعد وفاتهما أيضا

يعد جين هاكمان أحد أبرز نجوم هوليوود في القرن العشرين، حصد جائزتي أوسكار عن أدواره في أفلام شهيرة مثل The French Connection وUnforgiven، وشارك في عشرات الأعمال السينمائية التي تركت بصمة في تاريخ السينما، واعتزل التمثيل عام 2004 بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، وتوارى عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة، حيث عاش مع زوجته في ولاية نيو مكسيكو بعيدا عن الإعلام.