بريطانيا: استقرار السودان أمر حيوي لأمننا القومي

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "استقرار السودان أمر حيوي لأمننا القومي"، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات غذائية وإنسانية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (1ر158 مليون دولار).

ووصف لامي الحرب في السودان بأنها "وحشية"، وذلك عشية اجتماع يُعقد في لندن اليوم الثلاثاء لإحياء الذكرى الثانية لاندلاع الصراع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وستشارك المملكة المتحدة في استضافة المؤتمر إلى جانب الاتحاد الإفريقي المكوّن من 55 دولة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بمشاركة ممثلين عن دول أخرى من بينها جنوب السودان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت في أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية.

وبحسب وكالات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير أكثر من 7ر12 مليون شخص قسرا نتيجة الحرب، من بينهم 1ر1 مليون فروا إلى جنوب السودان و5ر1 مليون إلى مصر.

وقال لامي: "يجب ألا ينتشر عدم الاستقرار، فهو يدفع إلى الهجرة من السودان والمنطقة الأوسع، وسودان آمن ومستقر أمر ضروري لأمننا القومي. المملكة المتحدة لن تسمح بنسيان السودان".