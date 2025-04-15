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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يرافقه خلالها وفد حكومي.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلي الرئيس الشرع لدى وصوله والوفد المرافق إلى الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس سوري لقطر منذ أكثر من 15 عاماً.

وكان أمير قطر زار سوريا في شهر يناير الماضي، في أول زيارة لرئيس دولة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد .

وتعد دولة قطر من أكبر الدول الداعمة للثورة السورية منذ اندلاعها بداية عام 2011.

يشار إلى أن الرئيس السوري أجرى خلال الأسبوع الجاري، زيا