الأمم المتحدة: 70% من غزة تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية أو ضمن المناطق المحظورة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن "ما يقرب من 70% من قطاع غزة أصبح الآن، إما تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية أو ضمن منطقة محظورة".

وأعرب جوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد الأمين العام على ضرورة "احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وتوفير الضروريات الأساسية لهم للبقاء على قيد الحياة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,000 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.