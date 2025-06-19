الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق رشقة صاروخية من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، عقب رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن منظومات الدفاع تعمل حاليًا، على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

ودعا المواطنين إلى دخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مناشدًا إياهم عدم الخروج منها إلا بعد صدور تعليمات رسمية بذلك.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، خاصة أن الدفاعات الجوية ليست مُحكمة.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 يونيو الجاري، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد»، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسئولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه «مصيرا مريرا ورهيبا»، ردًا على جريمتها وعدوانها.

وردت إيران بعد ساعات بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «الوعد الصادق 3»، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.