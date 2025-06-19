الصحة الإسرائيلية تصدر تعليمات بإخلاء المستشفيات من المرضى إلى أدنى حد

أصدرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، تعليمات للمستشفيات بإجلاء المرضى، والاستعداد لإجلاء النساء بعد 12 ساعة من الولادة.

وبحسب خطاب حصلت عليه صحيفة يديعوت "أحرونوت" ونشرته بموقعها على الإنترنت (واي نت)، اليوم الخميس، موجه إلى مديري المستشفيات، طلبت الوزارة، بإجلاء المرضى إلى أن يتم خفض الأعداد إلى أدنى حد ممكن، وصدرت التعليمات للمستشفيات بإعلان توجيهات حول كيفية التعامل مع المواد الخطيرة، وفي حالات تسرب المواد المشعة.

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم صاروخي إيراني تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالمستشفى الوحيد من المستوى الأول بمركز سوروكا الطبي بجنوب وسط إسرائيل.

ووجه الدكتور سيفي مانديلوفيتش نائب مدير وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، المستشفيات ومديري منظمات الرعاية الصحية، بتطبيق إجراءات واسعة فورا من بينها توجيهات جديدة بإخراج النساء من المستشفيات بعد الولادة بـ12 ساعة بدلا من 36 ساعة حاليا للولادة الطبيعة، و48 ساعة للولادة القيصرية.