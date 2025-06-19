 بن غفير يطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة: تشكل خطرا على إسرائيل - بوابة الشروق
الخميس 19 يونيو 2025 5:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بن غفير يطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة: تشكل خطرا على إسرائيل

وكالات
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 5:02 م | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 5:02 م

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى وقف بث قناة الجزيرة داخل إسرائيل، متهمًا القناة بأنها "تشكل خطرًا على أمن الدولة".

وقال بن غفير: "لن نسمح لقناة الجزيرة بالبث من إسرائيل، فهي تُعرّض أمننا القومي للخطر"، مضيفًا: "أدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شخص يشاهد قناة الجزيرة".

وتأتي تصريحات بن غفير في سياق توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل منذ فجر الجمعة الماضية هجمات متتالية استهدفت قادة الصف الأول الإيراني، بينما ردت طهران بتوجيه ضربات مباشرة لإسرائيل.

وسبق أن داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة "الجزيرة" عدة مرات وقامت بإغلاق مكتبها.

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