الإنجليزي الشوربجي يودع بطولة الجونة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام ماكين

ودع الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالميًا، منافسات بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 18 من أبريل الجاري، من الدور ربع النهائي.

وخسر محمد الشوربجي أمام منافسه الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا، في المباراة التي جمعت اللاعبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وسيطر اللاعب الويلزي على مجريات المباراة، وحقق الفوز بواقع أشواط «11-3، 11-4 و11-8»، ليحسم تأهله للدور نصف النهائي، حيث يلاقي علي فرج.

وتأهل علي فرج في وقت سابق من اليوم، بعد الفوز على مواطنه يوسف سليمان، ليصمن تأهله للدور المقبل.

وحسم علي فرج المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: «11-4، 11-2 و11-5».

ويواصل علي فرج رحلة الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي، ومعادلة الرقم القياسي للفوز المتتالي للبطولة، والمسجل باسم رامي عاشور أعوام 2012، 2014 و2015.

وتختتم منافسات الدور ربع النهائي غدًا، الأربعاء، بـ3 مباريات قوية، بعد انسحاب يوسف إبراهيم، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، قبل مواجهة مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا.