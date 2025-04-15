اعتقال أحد المشتبه بهم في اغتيال الصحفي الهولندي بيتر آر دي فريس 

أعلن مكتب المدعي العام في أمستردام، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في اغتيال الصحفي البارز بيتر آر دي فريس، المتخصص في تغطية أخبار الجرائم في أمستردام قبل 4 أعوام.

وأكد المكتب، نقل مواطن هولندي "39 عاما" جوا من جزيرة كوراساو في منطقة الكاريبي إلى هولندا.

وكان قد تم إطلاق النار على دي فريس "64 عاما" في الشارع بوسط أمستردام، في يوليو من عام 2021، ثم لفظ أنفاسه بعد 9 أيام، وقد أثارت جريمة القتل حالة من الغضب الدولي.

وأدين حتى الآن 6 رجال بالقتل، وحكم عليهم بالسجن لفترات تصل مدتها إلى 28 عاما، ولكن لا يزال من غير الواضح من يقف وراء ارتكاب الجريمة.

ويُعتقد أن الهولندي المشتبه به، قام بدور قيادي ضمن عصابة إجرامية لتهريب المخدرات والأسلحة، وأن له صلات بالشبكة الإجرامية لرجل العصابات سيئ السمعة، رضوان تاجي.

وكان دي فريس حافظ أسرار شاهد رئيسي أدلى بشهادته في قضية إجرامية واسعة النطاق ضد تاجي وشركائه.

وكان شقيق ذلك الشاهد ومحاميه قد قتلا في وقت سابق.