بريطانيا وباكستان تتعاونان بشأن دعم عودة آمنة للمهاجرين وإعادة إدماجهم

أكد نائب المفوض السامي البريطاني في باكستان مات كانيل اليوم الثلاثاء، على أهمية معالجة قضايا الهجرة غير النظامية وضمان معاملة العائدين بكرامة واحترام ودعم عند عودتهم لوطنهم ، وذلك في إعادة تأكيد قوية على الشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وباكستان ، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية .

وفي حديثه في إحدى الفعاليات الرئيسية، أشاد كانيل بالتعاون مع منظمة (ويلدو) الباكستانية التي تقود جهود إعادة إدماج العائدين في إطار خطة العودة وإعادة الإدماج التابعة لوزارة الداخلية البريطانية .

وسلط كانيل الضوء على العلاقات المتجذرة بين البلدين – الكامنة في شتات يضم 6ر1 مليون شخص من أصل باكستاني وتجارة ثنائية بقيمة 8ر4 مليار جنيه إسترليني - وأشار إلى أن "شراكتنا فريدة من نوعها ، مبنية على القيم المشتركة والتعاون الاقتصادي والمصلحة المتبادلة في مجالات مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين. والهجرة أيضا جزء من تلك القصة – فهي تجلب الفرص والتحديات ".

يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة دخلت في شراكة مع منظمة (ويلدو) ، وهي منظمة غير حكومية رائدة ، لضمان دعم العائدين الذين لم يبقوا في المملكة المتحدة عبر وسائل قانونية في انتقال آمن وكريم إلى مجتمعاتهم.

ووصفت إيروم مسعود ، الرئيس التنفيذي لمنظمة ويلدو ، المبادرة بأنها "فرصة ثانية يتم تقديمها بشرف واحترام" ، مؤكدة أن الاندماج هو "حق محترم وليس امتيازا".

ومنذ عام 2010 ، دعمت ويلدو أكثر من 15 ألف عائد ، وقدمت خدمات من بينها المساعدة في بدء الأعمال التجارية ، والدعم الطبي والقانوني ، والإعاشة ، والمساعدة النفسية والاجتماعية ، والتدريب المهني.

وتعمل ويلدو أيضا في جميع المطارات الرئيسية في جميع أنحاء باكستان لضمان التعامل الفوري والإنساني مع العائدين.