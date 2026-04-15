تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، صوب ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، حيث مواجهة ريال مدريد أمام مستضيفه بايرن ميونخ، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ حقق الفوز ذهابًا في إسبانيا بنتيجة 2-1، ليضع قدمًا في مباراة نصف النهائي، حيث ينتظره فريق باريس سان جيرمان الذي حسم تأهله على حساب ليفربول بالفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-0.

ويعاني ريال مدريد من عدة غيابات مؤثرة في مباراة اليوم، أهمها على الإطلاق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس المرمى، بالإضافة لغياب ورودريجو بداعي الإصابة، وأوريلين تشواميني للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء، وكذلك راؤول أسينسيو بسبب معاناته من وعكة صحية.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دين هويسن و ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا و جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي و فينيسيوس جونيور.