مجلس التعليم بجامعة عين شمس يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عُقدت الجلسة السابعة لمجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2025/2026، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس: "عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والأعضاء من الخارج، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة تطوير رؤية المركز وتعزيز تفاعله المباشر مع أولياء الأمور والطلاب، بما يسهم في تفعيل دوره على نحو يليق باسم الجامعة ومكانتها، وكذا تفعيل دوره بكل كليات الجامعة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة المستمر بدعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرصًا متكافئة للتعلم والمشاركة في الحياة الجامعية، في ضوء ما توليه الجامعة من اهتمام كبير بهذه الفئة، باعتبارها من أكثر الجامعات المصرية احتضانًا للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي، ضرورة قيام وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات، مع أهمية الإفادة الفورية لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولقطاع شئون التعليم والطلاب بكل الوقائع والأحداث التي قد تطرأ داخل الكليات فور حدوثها، بما يضمن سرعة التعامل معها وتحقيق المتابعة الفعالة.

واستعرض المجلس، إجراءات الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، إذ أكد الدكتور رامي ماهر غالي، على ضرورة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل موعدها بوقت كافٍ، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، مع مراعاة إجازات الأعياد، مع التأكيد على تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية بما يضمن سير الامتحانات بشكل منظم وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين الطلاب، وتوجيه الملاحظين بجميع تعليمات الامتحانات والتأكيد على جودة الأداء لخدمة الطلاب.

كما استعرض تجهيز اللجان الامتحانية والقاعات بجميع الإمكانات اللازمة، والتنسيق مع المراكز الطبية بالكليات للجاهزية خلال فترة الامتحانات، وتجهيز أعمال الكنترولات والتأكد من الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

وأكد نائب رئيس الجامعة، تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، بما يضمن توفير كل سبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

فيما تم التنويه على كليات الجامعة بضرورة الالتزام بلائحة مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم، والمعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ 24 فبراير 2025.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على حفظ حقوق الملكية الفكرية، وضمان سلامة الإجراءات المنظمة لنشر المقررات الإلكترونية، وحماية الحقوق القانونية لكل من الكليات والجامعة والمؤلفين، بما يضمن إتاحة المحتوى العلمي وفق الضوابط المعتمدة، شدد المجلس على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بتوقيع إقرار المقررات الإلكترونية، وعدم جواز رفع أي كتاب إلكتروني على مكتبة الجامعة إلا بعد استيفاء توقيع مؤلف الكتاب على الإقرار، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لضمان حق الكلية والجامعة في نشر وإتاحة الكتاب عبر مكتبة الجامعة، علمًا بأن هذا الإقرار معتمد بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025.

وفي سياق آخر، شدد المجلس، على التأكيد على إدارة كليات الجامعة والقائمين على أعمال الطلاب الوافدين بها بضرورة الالتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والذي نص على عدم إصدار أي مخاطبات رسمية موجهة إلى السفارات أو الملحقيات الثقافية أو أي جهات خارجية تتعلق بالطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة من قبل الكليات أو أي جهات أخرى داخل الجامعة، على أن تقتصر جميع هذه المخاطبات على مكتب الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإدارة الوافدين بقطاع العلاقات الدولية فقط، وذلك حفاظًا على توحيد جهة الاختصاص وضمان سلامة الإجراءات ودقة وصحة المعلومات المتداولة.

كما تم التأكيد على جميع كليات الجامعة بأنه حال ورود أي مخاطبات من السفارات أو الملحقيات الثقافية بشأن الطلاب الوافدين، يتم توجيهها مباشرة إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإدارة الوافدين بقطاع العلاقات الدولية، لتتولى الجهة المختصة دراسة الموضوع والرد عليه وفق الإجراءات المعتمدة.

وجرى خلال الجلسة استعراض آلية الإصدار الإلكتروني للشهادات الثبوتية من خلال فريق UMS، ومتابعة استكمال اعتماد عقود المقررات الإلكترونية لكليات الجامعة بالقطاع الطبي وكليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات، وذلك في ضوء القرارات والإطار الاسترشادي الوارد من المجلس الأعلى للجامعات وكذا قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة.

فيما تم خلال الجلسة المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026، وكذا المصادقة على محضر اللجنة الدائمة لمجلس شئون التعليم والطلاب بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2026.