تداول بضائع وحاويات 20 سفينة في ميناء دمياط

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 20 سفينة متنوعة.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 7600 طن، تشتمل على 5100 طن مولاس و2500 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9576 طن تشتمل على 776 طن قمح، و8800 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 367 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 509 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 622 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2661 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 392 شاحنة.