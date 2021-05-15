 القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ - بوابة الشروق
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القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ

د ب أ
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 2:25 م
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم أوردته قناة الأقصى الفلسطينية، إنها توجه الآن ضربةً صاروخيةً لتل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم ثمانية أطفال وسيدتين، في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ووفق وسائل إعلام، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ومناطق أخرى.

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