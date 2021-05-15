فلسطين: تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات و114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتسجيل 1062 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 124 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271 ألفا و607 أشخاص، بينهم 195 ألفا و207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.