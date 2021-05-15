المناخ وكورونا والعدالة على رأس جدول أعمال المؤتمر المسكوني في ألمانيا

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يناقش ساسة رفيعو المستوى وممثلون عن الكنائس الألمانية اليوم السبت العديد من الموضوعات الراهنة خلال المؤتمر المسكوني الثالث في فرانكفورت.

وتتناول حلقات النقاش التي تعقد عبر الإنترنت قضايا حماية المناخ والإرهاب اليميني والشجاعة الأخلاقية والعدالة العالمية.

كما ستتناول النقاشات أيضا جائحة كورونا، وسيتم بث بعضها مباشرة، والبعض الآخر مسجلا.

وتحت شعار "المستقبل ممكن فقط معا"، تجري المستشارة أنجيلا ميركل مناقشات مع الناشطة المعنية بحماية المناخ لويزا نيوباور والباحث في مجال الاستدامة أوفه شنايدفيند. كما ستتحدث مرشحة حزب الخضر للمنافسة على المستشارية، أنالينا بيربوك، عن سبل الخروج من أزمة المناخ.

ويناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أزمة كورونا والسياسة الدولية مع باحثين في مجال السلام النزاعات ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس وأطباء من البرازيل والأراضي الفلسطينية ومالي.

وبسبب جائحة كورونا يعقد المؤتمر المسكوني الثالث رقميا وبصورة غير مركزية.

وتختتم فعاليات المؤتمر غدا الأحد بقداس على ضفاف الماين، يتوقع أن يشارك فيه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.