الوزراء ينفي وضع أسئلة من مقررات الفصل الأول في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية؛ فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أية أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).