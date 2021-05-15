رئیس وزراء ماليزيا: الھجوم الإسرائیلي على فلسطین انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان

أكد رئیس الوزراء الماليزى محیي الدین یاسین أن الھجوم الإسرائیلي على فلسطین عمل ینتھك القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومیثاق الأمم المتحدة.



وأعرب یاسین - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية - عن أسفه لعجز مجلس الأمن الدولي عن فرض وقف فوري للاعتداءات الوحشیة الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني، والتي تعتبر "جریمة حرب"، منتقدا عدم إصدار المجلس أي بیان بشأن آخر التطورات في فلسطین.



وأشار إلى أن مالیزیا ستدعو المجتمع الدولي باستمرار، وخاصة مجلس الأمن، للتحرك الفوري لإجبار إسرائیل على وقف الھجمات على الشعب الفلسطیني.