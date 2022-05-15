رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لطرح ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة أمام الأمم المتحدة

أكد يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إصدار عدة بلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ذاكرا أنه يجب أن تتحرك المحكمة بشكل سريع من أجل طرح هذا الملف لاحقا أمام الأمم المتحدة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الأحد: "سنواصل عملنا على الصعيد الدولي ولكن في نفس الوقت نوجه نداء إلى المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، فبالفعل لدينا مشروع طرحناه على الأمم المتحدة يتعلق بحماية الصحفيين، وبذلنا كل المجهودات حتى تكون هناك آلية دولية للتحقيق في مثل هذه الجرائم لكن إلى الآن ما زال هذا الأمر معلقا ولم تتم الاستجابة له".

وطالب مجاهد الأمم المتحدة بأن تحمي الصحفيين، مشيرا إلى وجود آليات يمكن تطبيقها من أجل ذلك، مردفا: "من غير الممكن أن يترك الصحفيون هكذا عزلا في مواجهة مثل هذه الجرائم".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي ينظمه اتحاد الصحفيين العرب اليوم الأحد، في مقره لمناقشة خطوات محاسبة المجرمين المتهمين باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال بمدينة جنين.

ويعقد المؤتمر بحضور كل من مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد ميري الأمين العام للاتحاد ويونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وعبدالصادق الرزيقي رئيس الاتحاد الإفريقي للصحفيين.