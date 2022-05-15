غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 26 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 16

السلوم 25 16

سيوة 29 17

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 27 19

المنصورة 26 19

الإسماعيلية 29 17

السويس 28 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 32 18

نخل 28 17

نويبع 33 19

طابا 32 19

كاترين 28 14

الطور 29 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 33 23

الفيوم 29 19

بني سويف 30 19

المنيا 30 19

أسيوط 31 18

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 36 23

أبو رماد 34 22

حلايب 32 21

رأس حدربة 31 21