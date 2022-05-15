ماكرون مغردا بالعربية: دعمي الكامل للشيخ محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه موجود اليوم في مدينة أبو ظبي؛ للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن الرئيس الراحل كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها.

وأكد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، مستخدمًا اللغة العربية، على دعمه الكامل لأخيه الشيخ محمد بن زايد، الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي.

في ابو ظبي للاشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها. دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي. pic.twitter.com/X8DxMYocrn — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2022

وأعلن الإليزيه، يوم الأحد، وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

ومن المرتقب أن تستقبل العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضا عددا من القادة الأجانب بينهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فيما تحدث البيت الأبيض عن زيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لتقديم التعزية برحيل الشيخ خليفة بن زايد وتهئنة الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن السبت، أنه سيزور الإمارات للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت الحكومة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيتوجه إلى الإمارات، يوم الأحد، للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد والتعبير عن دعمه لأخيه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وباقي الأسرة والشعب الإماراتي كله.