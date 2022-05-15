أثارت صورة أبو الهول بالأهرامات جدلاً واسعًا على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول البعض صورة لأبو الهول وهو مغمض عينيه دون تدخل بشري، مما أثار التساؤلات حول حقيقة الصورة وما حدث بها.



وتوقع رودا موقع التواصل الاجتماعي، حدوث أمرا ما أو حدثا كبيرا بعد أن أغلق أبو الهول عينيه، مشيرين إلى أن هذه الواقعة تتذر بحدوث كارثة كبرى، وهو ما لم يؤكده علماء الآثار من قبل.



وعلق عددا من الفنانين على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة، حيث نشر الفنان محمد هنيدي صورة له في فيلم يا أنا يا خالتي وهو نايم ومغلق عينيه قائلا:" أبو الهول الآن"، كما نشر الفنان باسم سمرة صورة لأبو الهول مغلق العينين وقال :" انت نمت يا زميلي".



وحتى الآن لم تصدر وزارة السياحة والآثار، أو المجلس الأعلى للآثار، أي بيان رسمي خاص بالصور المتداولة لأبو الهول على مواقع التواصل الاجتماعي.