خزينة الأهلي تنتعش بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل النادي الأهلي، للمباراة النهائية من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز على نظيره وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي بنتيجة 6-2.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة وفاق سطيف، بعد الفوز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة ،على ملعبه بالسلام، قبل التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق على ملعب 5 جوليو في الجزائر، في مباراة الإياب.

ووفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ومن المقرر أن الأهلي يحصل على 1,25 مليون دولار من الاتحاد الإفريقي، بعد تأهله لنهائي البطولة.

ويضرب الأهلي موعدًا مع الوداد الرياضي المغربي، في المباراة النهائية ببطولة دوري الأبطال، بعد تأهل الأخير على حساب بترو أتلتيكو الإنجولي، بالفوز عليه بنتيجة 4-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى الأهلي، للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة، على التوالي، تحت قيادة موسيماني، بعدما حقق آخر نسختين، الأولى كانت أمام الزمالك في 2019-2020، والثانية كانت في 2020- 2021، أمام كايرز تشيفز.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد ، في المباراة المقرر لها الإثنين 30 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء بالمغرب.