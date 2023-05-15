ماكرون يبحث مع رئيس تسلا إنتاج السيارات الكهربائية في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إن فرنسا تعتبر مركزا رائدا لصناعة السيارات الكهربائية، في إطار مساعيه لجذب الشركات العالمية إلى بلاده.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى لقاء ماكرون وماسك في قصر الإليزيه بباريس، اليوم الاثنين، لبحث آفاق التطور في قطاعات المركبات الكهربائية والطاقة.

كما ناقش ماكرون وأغنى رجل في العالم رد فرنسا والاتحاد الأوروبي على قانون خفض التضخم الأمريكي الذي اعتمده الرئيس الأمريكي جو بايدن أواخر العام الماضي ويتضمن تخصيص 369 مليار دولار لدعم الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، مما يزيد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية على حساب الاتحاد الأوروبي.

وفي مارس الماضي، حذرت مفوضية تنظيم السوق الداخلية الأوروبية من أن سياسات الدعم في الولايات المتحدة تهدد بحرمان الاتحاد الأوروبي من استثمارات بمليارات الدولارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وقالت مفوضية تنظيم السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، إن القانون الأمريكي سيبني "نظاما صناعيا جديدا" يمثل خطرا على القدرة التنافسية لأوروبا، مشيرة إلى أن حوالي 25 مليار دولار من إنفاق الشركات ستتجه إلى الولايات المتحدة والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي بسبب سياسات الدعم في البلدين.

وذكرت المفوضية أن شركات مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وفولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات أعطت أولوية للاستثمار في الولايات المتحدة بفضل قانون خفض التضخم الجديد.