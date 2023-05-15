 مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر بالخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر بالخليل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:56 ص

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان من البلدة "إن قوات الاحتلال اقتحمتها، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام؛ ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

جدير بالذكر أن بلدة "بيت أمر" من أكثر المناطق اضطرابا في محافظة "الخليل"، والضفة الغربية بوجه عام. وتقع الاشتباكات بها بشكل شبه يومي بين سكانها وقوات الاحتلال.


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