استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 مايو 2023، في سوق العبور للجملة.

• جاءت أسعار الخضروات كالآتي:-

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

استقرت أسعار البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الملوخية 2.5 جنيه ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر البامية لتتراوح بين 30 و40 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر العنب البناتي ما يتراوح بين 20 إلى 40 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح المصري لتتراوح بين 5 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة بين 7 إلى 11 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.