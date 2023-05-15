الأمم المتحدة: مقتل 676 شخصا على الأقل في اشتباكات السودان

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يوم الأحد إن مالا يقل عن 676 شخصا قتلوا بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أن الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع استمرت لمدة 30 يوما متتالية، خاصة في الخرطوم وحولها، حتى 14 مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 676 شخصا وإصابة 5567 آخرين".

ووفقا للتقرير، فقد نزح أكثر من 936 ألف شخص مؤخرا بسبب النزاع منذ 15 أبريل، بما في ذلك حوالي 736 ألفا و 200 شخص نازح داخلي منذ بدء النزاع، وحوالي 200 ألف لجأوا إلى الدول المجاورة.

ويعاني سكان العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الاشتباكات منتصف بريل من نقص حاد في المواد الغذائية خاصة بعد نهب وحرق عشرات المصانع.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 8ر15 مليون سوداني، أي حوالي ثلث سكان السودان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، ومن المرجح أن يرتفع الرقم نتيجة للحرب، وفقا للأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في 11 مايو الجاري وقعت الأطراف السودانية المتحاربة في مدينة جدة السعودية إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين.

ومع ذلك، اتهم الجانبان بعضهما البعض بخرق الاتفاق واستمرار الاشتباكات المسلحة.