وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها السعودي في جدة

التقت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان في جدة اليوم الاثنين، في إطار زيارتها الافتتاحية للمملكة العربية السعودية.

وتتناول المحادثات في المدينة الساحلية أزمات من بينها الأزمة في السودان والأزمة في اليمن بالإضافة إلى قضايا الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك وصلت إلى السعودية متأخرة عن موعدها المقرر بمقدار ساعتين بسبب عطل فني في طائرتها الحكومية حيث اضطرت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى السفر بطائرة بديلة.

وتعتزم بيربوك غدا الثلاثاء مقابلة نظيرها اليمني أحمد بن مبارك في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، كما يتضمن برنامج زيارتها عقد لقاء مع منسق الأمم المتحدة ديفيد جريسلي.

يذكر أن التقارب بين السعودية وإيران يعني أن الفرص لتهدئة الحرب في اليمن، حيث يدعم كلا البلدين أطرافا مختلفة، صارت أفضل مما كانت عليه منذ سنوات.

وتبحث الرياض عن مخرج من الصراع المكلف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 377 ألف شخص جراء عواقب مباشرة وغير مباشرة للحرب، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ويعتمد حوالي 23 مليون شخص في اليمن على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

ومنذ حوالي شهر اندلع نزاع عنيف بدأت شرارته منذ فترة طويلة على السلطة في السودان. ووفقا للأمم المتحدة، لقي ما لا يقل عن 604 أشخاص حتفهم حتى الآن وأصيب 5100 شخص على الأقل. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير.