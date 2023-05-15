باريس تعد أوكرانيا بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية

وعدت فرنسا بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وسيجري إعداد إمدادات جديدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا والعاجلة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، وفقا لبيان مشترك بين أوكرانيا وفرنسا نشره قصر الإليزيه مساء الأحد.

وقال البيان إن باريس ستواصل مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها "مركزة جهودها في دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكراني من أجل الدفاع عن سكانها ضد الغارات الروسية".

وصدر البيان بعد عشاء عمل استمر ثلاث ساعات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى فرنسا في أعقاب زيارته إلى ألمانيا وإيطاليا.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا قد استقبلتا زيلينسكي لدى وصوله مطار عسكري بالقرب من العاصمة الفرنسية.

وقال زيلينسكي إنه سوف "يجري مباحثات بشأن النقاط الأكثر أهمية للعلاقات الثنائية" خلال لقائه مع ماكرون، مشيرا إلى أنه "مع كل زيارة، تتوسع قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية".

وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الحرب الروسية العام الماضي، وذلك عقب لقاء ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في باريس في فبراير الماضي.