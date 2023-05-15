قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، عن قائمة لاعبيه المختارة لمواجهة فريق الداخلية، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة المصري في مواجهة اليوم كما يلي:

عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، إسلام المزين، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر ، أحمد عماد، السعيد كمال ، عمرو موسى، إيزى ايميكا، إسلام عطية، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، محمد الفيومي، زياد فرج، رجب عمران، محمد جريندو، عمرو المرسي، محمد الظريف، أحمد شداد.