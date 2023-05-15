 أوكرانيا: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء 86 هجوما روسيا على خيرسون - بوابة الشروق
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أوكرانيا: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء 86 هجوما روسيا على خيرسون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:56 ص

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون؛ جراء 86 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين - "خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية 86 هجوما حيث أطلق 381 قذيفة من المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مدينة (خيرسون) 4 مرات وأطلق 9 قذائف، من بين ذلك، ما استهدف مناطق سكنية في بلدات وقرى المنطقة، ذاكرا أن السلطات المحلية أجلت 56 شخصا آخرين من المناطق التي تم تحريرها في اليوم الماضي.


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