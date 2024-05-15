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تحدث محمد مجدي «أفشة» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي على الملعب الأوليمبي في رادس، يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أفشة في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: «جمهور الأهلي في ظهر اللاعبين وبطمنهم وأعدهم أننا سنفعل كل شيء لكي نحصل على البطولة».

وأضاف: «أريد أن يتم توثيق إسمي في الأهلي كبطل حقق 4 دوري أبطال في خمس سنين».

فيما علق المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، قائلا: «هذه أكبر مباراة في حياتي، والنادي الأهلي نادي كبير و- إن شاء الله - نكسب البطولة».