 نقل رجل للمستشفى في حالة خطيرة بعد أن هاجمته سمكة قرش في جنوب أستراليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل رجل للمستشفى في حالة خطيرة بعد أن هاجمته سمكة قرش في جنوب أستراليا

مبلورن - د ب أ
نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 9:56 ص | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 9:56 ص

قالت الشرطة إنه تم نقل رجل إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات خطيرة في أعقاب تعرضه لهجوم سمكة قرش صباح اليوم الخميس في جنوب أستراليا.

وقالت شرطة جنوب أستراليا إنه تم استدعاء الطوارئ لرصيف المراكب الصغير نوارلونجا جنوب اديلايد نحو الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0015 بتوقيت جرينتش)" بعد ورود تقارير بتعرض رجل يسبح في المياه لعضة قرش".

وأضافت الشرطة " تم إخراجه من المياه وقام المسعفون بمعالجته في الموقع قبل أن يتم نقله للمستشفى في حالة حرجة".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الهجوم وقع بالقرب من الشاطئ، وأن الرجل، الذي يتردد أنه يبلغ من العمر نحو 40 عاما، أصيب بإصابة خطيرة في فخذه.

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